Из Красноярска запустят дополнительный поезд до Анапы

Фото: КрасЖД

Енисейский филиал АО «ФПК» назначает дополнительный поезд №157/158 сообщение Красноярск-Анапа-Красноярск. Запуск маршрута обусловлен возросшим спросом на перевозки к Черноморскому побережью.

Дополнительный поезд в Анапу отправится 20 июня и 1 июля. В обратном направлении – 24 июня и 5 и юля 2021 года. В составе 7 купейный вагонов и 8 плацкартных, а также СВ повышенной комфортности.

- Оформить проездной документ можно на сайте ОАО «РЖД», в приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах дальнего следования. Ежедневно получать информацию о новых скидках и специальных тарифах для покупки билетов пассажиры могут в телеграм-канале АО «ФПК» «Скидки на поезд», - сообщает пресс-служба КрасЖД.

Также добавим, что со 2-го июня 2021 года из Красноярска вновь запущен поезд в Москву. Ранее маршрут простаивал из-за коронавирусных ограничений.