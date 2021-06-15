Красноярская прокуратура требует построить дорогу на улице Космонавтов в Северном Фото: Мария ЛЕНЦ

В красноярской прокуратуре установили, что проект планировки улично-дорожной сети предусматривает строительство автодороги четырехголосного движения по улице Космонавтов – от улицы 9 мая до Ястынской в Северном.

Жители Красноярска долго жаловались на сложную обстановку на участке, но несмотря на это, проект до сих пор стоит на месте. Адресной инвестиционной программой города на 2021 год и плановый период 2022-2023 строительство автодороги не предусмотрено.

- Прокуратура в администрацию города внесла представление. Устранение нарушений поставлено на контроль прокуратуры, - сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Добавим, что красноярская прокуратура также добилась установки пешеходной ограды в районе Профсоюзов, 54-56. ГИБДД требовало установить ее еще в 2019 году, но подвижек не было. Однако через суд прокуратуре удалось добиться установки пешеходного ограждения.