Мэр Красноярска вместе с подчиненными уехал из города в Дубаи Фото: ИВАНОВА Диана

Мэр Красноярска Сергей Еремин временно покинул свой город и улетел в Дубаи. Как рассказали в департаменте информационной политики – на учебу, которая организована в рамках федеральной программы бизнес-школы «Сколково». По этой программе повышают свою управленческую квалификацию главы сорока крупнейших городов. Сам Еремин в ней с октября прошлого года. А сейчас проходит очередной этап обучения.

Вместе с градоначальником оправились и трое его подчиненных: заместитель Олег Животов, руководитель управления архитектуры Юлия Соловарова и заместитель начальника отдела департамента главы города Юлия Потылицыина. Красноярцы будут изучать проектирование городской инфраструктуры с применением инновационных технологий. Обучение оплачивает госкорпорация ВЭБ.РФ. За исключением командировочных расходов – билетов, проживания, питания и обязательной страховки. На 5 дней это получилось 610 тысяч рублей из бюджета города.