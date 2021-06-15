Паводки в Красноярске на 15 июня 2021: уровень воды в Енисее продолжает снижаться Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты городского ГУ по ГО, ЧС и ПБ продолжают ежедневный мониторинг паводковой ситуации. Рассказываем о паводках в Красноярске на 15 июня 2021.

На 7 часов утра 15 июня 2021 года сброс волы на Красноярской ГЭс составляет 6 910 кубометров в секунду. Уровень воды в Енисее продолжает постепенное снижение. На данный момент он составляет 439,6 сантиметров в секунду. За последние сутки уровень воды в Енисее снизился на 3,5 сантиметров.

Список подтопленных территорий и участков, входящих в зону риска, можно посмотреть здесь.

- В связи с повышением уровня воды в реке Енисей и затопления отдельных территорий островов Татышев, Отдыха, а также городских набережных, возрастает риск несчастных случаев, связанных с отдыхом у водных объектов. Затопленные территории небезопасны для прогулок. Убедительно просим вас соблюдать осторожность. Не отпускайте детей гулять одних к подтопленным территориям, при совместных прогулках строго следите за детьми, - предупреждают в мэрии Красноярска.