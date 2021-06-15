Погода в Красноярске на 16 июня 2021: ожидаются +20 градусов и дожди Фото: Мария ЛЕНЦ

В четверг в Красноярск слегка потеплеет, но пойдут дожди. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 16 июня 2021.

По данным гидрометцентра, 16 июня в Красноярске днем будет максимум до +20 градусов. Будет облачно, без прояснений и с осадками. Ветер ожидается ощутимый, максимальные порывы – до 3-5 метров в секунду.

Ночью же похолодает до +9 градусов. Ожидается переменная облачность, но без осадков. Ветер останется на уровне 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня составит – 732-734 мм рт.ст.

Прогноз Яндекс. Погоды практически полностью аналогичный. Синоптики ожидают облачность, а весь день будет идти дождь. Сила ветра составит около 2-3 метров в секунду, а максимальная дневная температура - до +20 градусов.

Ночью похолодает до +14-15 градусов. Синоптики обещают ясную и сухую погоду. Атмосферное давление – 742-743 мм рт.ст.