В Железногорске со стадиона экстренно эвакуировали 60 детей и взрослых Фото: Мария ЛЕНЦ

В Железногорске со стадиона «Труд» экстренно эвакуировали 60 человек, из которых 39 детей. Это произошло накануне вечером, когда матч открытого чемпионата детской футбольной лиги подходил к концу. Звонок поступил в полицию, неизвестный сообщил, что на игровом поле заложена бомба. По регламенту сначала эвакуировали людей, потом проверили стадион – бомбы не нашли, тревога оказалась ложной.

Личность лже-минера ФСБ и оперативники уголовного розыска полиции нашли быстро, даже суток не прошло. Им оказался 46-летний местный житель. Что подтолкнуло его сделать звонок, мужчина рассказать не смог – он был сильно пьян. То ли пошутил неудачно, то ли решил кому-то насолить, или же среди юных футболистов был кто-то, за кого он переживал. В данном случае объяснения излишни: следователи завели уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.