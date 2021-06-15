В Красноярском крае чиновница раздала квартиры своим родственникам Фото: Мария ЛЕНЦ

В Богучанском районе бывший заместитель главы муниципалитета подготовила документы для предоставления двум гражданам жилья на условиях договора социального займа. Впоследствии они это жилье приватизировали. Это произошло в 2013 и 2014 году. Одним из «счастливчиков», получивших бесплатные квадратные метры, был родственник чиновницы.

Должностное преступление выявили во время проведения прокурорской проверки. Ранее в отношении женщины был вынесен приговор, она признана виновной в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

Выселять граждан, незаконно получивших жилье, не стали, решили пойти другим путем – получить компенсацию с той, которая им его отписала, в размере 1,4 миллиона рублей. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуре, суд удовлетворил эти требования прокурора. Исполнение решения будет на контроле ведомства.