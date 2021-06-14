Житель Красноярска воровал пуховики в магазинах, вынося их на себе

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске ждет суда 48-летний житель краевого центра, совершивший несколько краж пуховиков. Как сообщили в МВД, способ воровства был очень простым – красноярец выносил куртки на себе.

За неделю он украл в магазине 4 предмета верхней одежды, стоимостью от 3 до 3,5 тысяч рублей. Способ кражи был на удивление простым, но разгадать его смогли только после просмотра камер видеонаблюдения. Во всех случаях мужчина заходил в примерочную с двумя куртками, а выходил оттуда с одной. Второй пуховик он надевал поверх своей одежды.

При задержании выяснилось, что пуховики мужчина продавал незнакомым людям на улице. Еще оперативники узнали, что это не первое преступление в жизни красноярца. Ранее он уже был неоднократно судим за имущественные преступления.

В отношении грабителя заведено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 2 лет лишения свободы. Сейчас расследование завершено, материалы переданы в Октябрьский суд.