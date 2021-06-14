Жительница Норильска проинвестировала более 1,5 миллионов рублей в мошенников, заняв деньги у знакомых

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" Фото: Мария ЛЕНЦ

В Норильске местная жительница решила заработать на инвестициях, а попала на удочку мошенников. Её заманили в свои сети аферисты, работающие под видом «лидера мирового рынка финансовых операций». Как сообщили в МВД, женщина потеряла более 1,5 миллионов рублей. Заведено уголовное дело.

Северянка в марте 2021 года наткнулась в интернете на рекламу инвестиционных заработков. Информация показалась ей интересной, она оставила свои данные для связи. Через некоторое время ей позвонили и хорошенько «промыли мозги», посулив женщине быстрый доход. Норильчанка хотела купить квартиру поэтому не упустила возможность попробовать заработать крупную сумму.

Чуть позднее с жительницей края связались «инвесторы» и начали «обучение». По факту женщина установила требуемые приложения и начала «инвестировать» в мошенников, предварительно сообщив им все свои данные.

- Начав с вложения около 8 тысяч рублей, потерпевшая неоднократно совершала переводы, каждый раз увеличивая сумму вносимых средств. Сопровождала все операции неизвестная. Северянку уверили, что необходимо постоянно вкладывать деньги, чтобы «не сгорели» уже заработанные, в противном случае «фирма продаст сделки, тому, кто больше даст денег». Через установленные приложения жительница Талнаха как будто и впрямь наблюдала рост своих доходов, но как только решила остановиться, средства «сгорели», после чего «наставники» перестали выходить на связь, - рассказали в МВД.

Оказалось, что жительница Норильска мало того, что потеряла 1,5 миллиона рублей, так еще и деньги оказались не её – она заняла их у знакомых.