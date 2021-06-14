Красноярцам разрешат ездить на автомобилях по «выделенке» на Высотной

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Красноярским водителям разрешат перемещаться по выделенной полосе на Высотной. Правда проехать можно будет только на участке 50 метров от улицы Крупской до улицы 2-ая Хабаровская. Полоса для пассажирского транспорта будет там прерываться. Как сообщают в мэрии, новая схема движения вступит в силу с 30 июня.

- Возобновляться выделенная полоса будет сразу после перекрестка. Такое решение было принято на основании данных мониторинга дорожного движения с целью оптимизации транспортных потоков. До 30 июня 2021 года с участка будут демонтированы соответствующие дорожные знаки и средства фиксации нарушений, - рассказали в администрации Красноярска.

В остальных частях города, где есть «выделенки» для движения общественного транспорта схема движения остается прежней. Двигаться там можно согласно дорожно-знаковой информации.