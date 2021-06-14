Более 50 велосипедов похищено в Красноярске с начала мая

Велосипеды пользуются большой популярностью не только у их владельцев Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске похитители активно угоняют велосипеды. С начала мая текущего года их уже украдено более 50 штук. Как заявляют в полиции, большинство угонов происходит с лестничных площадок или возле ТЦ.

В основном злоумышленники пользуются забывчивостью хозяев двухколесного транспорта или их плохим снаряжением – довольно часто велосипеды остаются без присмотра без специальных тросов, либо с замками, которые легко вскрываются. Поэтому красноярцев просят быть внимательнее и тщательно подходить к безопасности своего «железного коня».

Также необходимо помнить, что тонкие тросики, скрепляющие велосипед и место для парковки, легко можно перекусить инструментом. Поэтому необходимо учитывать и этот фактор. В МВД советуют примыкать велосипед за колесо и раму, а лучше обзавестись сигнализацией. Также стоит забирать с собой все быстросъемное оборудование (велокомпьютер, насос, фонарь и т.п.), а также, если позволяет конструкция, седло.