В Красноярске за сутки коронавирусом заболели еще 115 человек

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Так, по данным Стопкоронавирус.рф, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 115 человек. За все время в регионе зафиксировано 74 925 случаев заражения COVID-19. По данным Роспотребнадзора, темп прироста заболеваемости за сутки составляет 0,2%.

Резко снизился прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 80 человек, сейчас число заболевших вновь больше, чем выздоровевших. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 68 786 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается примерно на одном уровне. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 6 человек. Общей сложности от болезни скончались 3832 красноярца.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 14 100 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 101 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 990. Проведено тестов на коронавирус всего 2 799 431, из них за последние сутки 3 126, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.