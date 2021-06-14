В Красноярске меняется схема движения возле краевой библиотеки

Схема будет действовать все лето Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске очередное изменение схемы движения. На этот раз нововведения коснутся участка от проспекта Мира до улицы Маркса в районе здания по адресу улица Карла Маркса, 114, недалеко от краевой научной библиотеки. Как сообщают в мэрии, с 00:00 19 июня движение станет односторонним.

- Автотранспорт сможет проезжать там только со стороны проспекта Мира в сторону ул. Карла Маркса. Такое решение принято для обеспечения безопасности и в целях оптимизации транспортных потоков. Сейчас движение по этому проезду можно осуществлять в двухстороннем режиме. Однако на практике два автомобиля там могут разъехаться с большим трудом. Так как, несмотря на запрет остановки и стоянки, водители постоянно оставляют на проезде свои транспортные средства, - рассказали в пресс-службе Администрации

Также после изменения схемы проезда будет разрешена парковка транспорта по одной стороне, возле здания библиотеки.

Пока схема будет действовать во временном режиме до 19 сентября 2021 года, все это время за участком будет вестись мониторинг. После - схема может быть утверждена как постоянно действующая.