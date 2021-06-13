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Происшествия13 июня 2021 12:29

В Туве ревнивый муж ударил ножом женщину

Его задержали по горячим следам
Елена СЕРЕБРОВСКАЯЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Туве ревнивый муж ударил ножом женщину

В Туве ревнивый муж ударил ножом женщину

Фото: Мария ЛЕНЦ

В тувинской столице полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, 46-летняя женщина поступила в приемной покой республиканской больницы №1 с ножевыми ранениями. Ее сразу же направили на операцию. Врачам удалось спасти ей жизнь, хотя состояние пациентки тяжелое.

Администрация больницы передала информацию правоохранителям, те выяснили, что произошло. Оказалось, что муж (ему также 46 лет) закатил женщине скандал на почве ревности. Начал избивать, затем схватил кухонный нож и нанес несколько раз. Опомнился, иначе убил бы жену.

На него завели уголовное дело, забрали в следственный изолятор. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. В полиции добавили, что ранее он уже был судим за аналогичное преступление.