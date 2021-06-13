В Хакасии в пункте передержки обнаружили трупы бездомных собак

В Хакасии подрядчицу по отлову собак обвиняют в жестоком обращении с животными Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии подрядчицу по отлову собак обвиняют в жестоком обращении с животными. Началось все с того, что частная предпринимательница заключила с администрацией города Черногорска муниципальный контракт на отлов собак. По регламенту она должна их поместить в пункт передержки, где им положен осмотр ветеринара, стерилизация и в дальнейшем – возвращение в среду обитания.

Однако зоозащитники Черногорска стали жаловаться на так называемый пункт передержки. Они уверяли: животным там плохо, над ними издеваются, многие умирают. Была инициирована проверка: на место выезжали сотрудники полиции, в частности кинологи, и представители минсельхоза Хакасии. То, что они увидели, подтвердило жалобы: всюду грязь, собаки сидят истощенные без воды и еды. Задокументирована гибель двух животных, но возможно их было больше, просто от трупов успели избавиться.

В хакасской полиции сообщили, что сейчас проводится проверка. Но есть основание полагать, что может быть возбуждено уголовное дело по двум статьям: за мошенничество (невыполнение условий контракта) и за жестокое обращение с животными.