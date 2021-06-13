Житель Норильска заработал почти миллион, притворяясь риэлтером и несчастным родственником

Житель Норильска заработал почти миллион, претворяясь риэлтером и несчастным родственником Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Норильска придумал срезу несколько способов, как ему обогатиться за счет доверчивых земляков. Следователи полиции северного города собрали воедино 8 эпизодов мошенничества с участием подозреваемого. Фигурант уголовного дела – 45 летний гражданин, который ранее уже отбывал срок за аналогичные преступления.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, свои махинации подозреваемый провернул в период с марта 2019 года по декабрь 2020 года. У одних знакомых он просил деньги в долг на лечение жены и сына. У других занимал под проценты. Даже оформлял расписку у нотариуса, хотя изначально не собирался ничего возвращать. Еще одна схема: претворился риэлтером и брал за посреднические услуги с клиентов от 9 до 250 тысяч рублей.

Таким образом подозреваемый обогатился на 945 тысяч рублей. Четверо потерпевших из восьми обратились в полицию только после того, как следователи дали объявление с просьбой откликнуться тех, кто имел дело с мошенником. В настоящее время подозреваемый ждет решения суда в следственном изоляторе. К слову, за ним в службе судебных приставов еще с 2012 года числится долг на сумму свыше 600 тысяч рублей.