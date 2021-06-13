Ночью на Копылова на пустом перекрестке две иномарки врезались в столбы. Фото: ЧП-Красноярск

В Красноярске в ночь с 12 на 13 июня, приблизительно в 1:30 часов, на пересечении улиц Копылова и Киренского произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. Авария попала на камеру уличного видеонаблюдения, так что все происходящее записано от начала и до конца.

Как рассказали в ГИБДД города, 23-летний водитель «Вольво» на большой скорости выскочил на перекресток, игнорируя тот факт, что для него горел красный сигнал светофора. И врезался в «Рено Логан», за рулем которого находился 37-летний мужчина. В результате столкновения автомобили разнесло в разные стороны и оба врезались в столбы.

Можно сказать, повезло обоим. Во-первых, остались живы. Во-вторых, не прошло и минуты, как к ним подъехал реанимобиль. Водителя «Рено» увезли в больницу и госпитализировали. А вот предполагаемый виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, прибор показал 0,93 промилле. Медицинскую помощь ему оказали, но госпитализации не понадобилось. Ему грозит лишение родительских прав на срок до 2 лет и штраф в размере 30 000 рублей.