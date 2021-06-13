Жителю Красноярского края удалось вернуть деньги за несостоявшуюся путевку на Занзибар Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителю города Шарыпово удалось вернуть деньги за несостоявшуюся путевку на Занзибар. Как ему это удалось, рассказали в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Начнем с того, что потребитель приобрел путевку на трех человек в компании «Банк горящих туров». Семья планировала отдохнуть на экзотическом острове, но когда подошло время лететь в Африку, произошли некие обстоятельства, объективно помешавшие одному из туристов отправиться в путешествие.

Глава семьи обратился в турфирму и попросил вернуть деньги за путевку. Но ему отказали. Мотивировали тем, что клиент сам отказался от поездки. И тогда шарыповец отправился в Роспотребнадзор, там ему помогли составить исковое заявление в суд. Ну, а суд встал на сторону потребителя. Так что спор был разрешен в досудебном порядке на основании рассмотрения претензионного письма. В результате, нарушенное право потребителя было восстановлено. Индивидуальный предприниматель, владелец турфирмы, вернул часть денежных средств, потраченных на путевку, в размере 32 332 рублей.