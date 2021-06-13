В Красноярске суд приостановил работу пищеблока в школе № 24 Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске суд приостановил работу пищеблока школы № 24 после того, как там была выявлена норовирусная инфекция. Срок запрета – 25 суток. Об этом в своем телеграм-канале сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Информацией о возможном отравлении детей в пришкольном лагере поделились родители, забили тревогу, когда у нескольких человек появились симптому отравления. После того, как об этом заговорили в красноярских СМИ, на место выехала комиссия. Подозрения подтвердились.

- В учреждении были зафиксированы нарушения требований санитарного законодательства на пищеблоке, в том числе несоблюдение режимов обработки и дезинфекции оборудования и инвентаря. Материалы дела были направлены в суд. По результатам рассмотрения судом было назначено наказание в виде административного приостановления деятельности ООО «Развитие» в пищеблоке МАОУ «Средняя школа № 24» сроком на 25 суток, - прокомментировали в Роспотребназоре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прокуратура Красноярского края организовала проверку после закрытия детского лагеря

2 июня 2021 года 167 детей из детдомов Назаровского и Большеулуйского районов заехали в детский лагерь «КрасЭйр», однако сразу после начала работы в лагерь нагрянул Роспотребнадзор с проверкой. Специалисты обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических нарушений, а конкретно отсутствие разрешения СЭС. И уже 3 июня закрыли учреждение (подробнее).