В Красноярске адвоката обвиняют в покушении на мошенничество Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске адвоката обвиняют в покушении на мошенничество при выплате бюджетных средств. Уголовное дело уже направлено в суд на рассмотрение. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СУ России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным следствия с июня по октябрь 2020 года адвокат представлял интересы гражданина, которого привлекали к уголовной ответственности за кражу. Адвокат был назначен (а не нанят подозреваемым), в таком случае оплату за свой труд он должен был получить из бюджета.

В сентябре следователь сообщила, что обвиняемый может ознакомиться с уголовным делом своего подзащитного. Но в назначенное время тот не явился. С делом он ознакомился позже и за один день. Зато после представил график и указал, что изучал материалы дела своего подзащитного несколько дней, за что и собирался получить 40 тысяч рублей.

- Обвиняемый полностью признал вину в совершенном преступлении и раскаялся в содеянном. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю, - прокомментировали в краевом следкоме.