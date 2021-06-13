Подъезды к новому мосту через Енисей обойдутся бюджету в 1,3 миллиарда рублей. Фото: пресс-служба министерства транспорта края

Подъезды к самому северному на Енисее мосту – Высокогорскому – обойдутся бюджету в 1,3 миллиарда рублей. Само строительство моста ведется с 2020 года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь».

На минувшей неделе стало известно, что подрядчиком строительства подъездов станет красноярская компания «НБС – Сибирь». По словам министра транспорта края, она является одной из крупнейших по строительству дорог в регионе, имеет большой опыт и отличается хорошим качеством исполнения работ.

По условиям первого контракта летом следующего года подрядчик построит участок дороги протяжённостью 6,8 километров на маршруте Красноярск – Енисейск – Высокогорский (271-й км). Общая стоимость работы – 867 миллионов рублей.

Второе соглашение подразумевает строительство автодороги «Обход Высокогорского» протяжённостью 3,6 км. Цена контракта – 414 миллиона. Срок сдачи объекта – июль следующего года.

- Подрядчик не только построит подъездные пути к строящемуся мосту, но и в дальнейшем будет содержать их до конца 2025 года, это является ещё одним условием для качественной работы, – отметил министр.

Реализация проектов позволит соединить строящийся мост через Енисей с дорожной сетью правобережья, а также обеспечит выход на него дороги Высокогорский – Раздолинск. Завершить работу планируют в 2023 году. Седьмой мост через Енисей окажет большое влияние на экономическое развитие Северо-Енисейского района и обеспечит круглогодичную транспортную связь с центром региона