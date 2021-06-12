В Красноярске начался суд над высокопоставленным полицейским Юрием Островским Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, что начальника отдела полиции №1 МВД «Красноярское» Юрия Островского задержали в марте 2021 года. По версии следствия, полицейский за 600 тысяч рублей согласился помочь знакомому сменить статью на менее тяжкую. Взяли Островского в момент получения денег. Вменяют полицейскому «покушение на мошенничество». Вскоре начальника отдела отправили в СИЗО на 2 месяца.

- 11 июня 2021 года Центральный районный суд на судебном заседании продлил меру пресечения Островскому на 6 месяцев до 26 ноября 2021 года и определился с порядком исследования доказательств. Михаил Гамзин находится на подписке о невыезде, - передают в пресс-службе Красноярского краевого суда.

Следующее судебное заседание запланировано на 2 июля 2021 года.

В МВД по Красноярскому краю передают, что если вину Островского докажут, он будет уволен из рядом ОВД и понесет наказание в соответствии с законодательством.