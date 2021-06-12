Красноярские школьники нарисовали на асфальте 25-метровую карту России

Фото: ОНФ

В парке «Молодежный» на Каменке красноярские школьники приняли участие в патриотической акции. 50 учеников мелом на асфальте нарисовали огромную карту России. Ее размер составил 25 метров, сообщают в пресс-службе ОНФ.

Школьники трудились около часа, чтобы изобразить карту нашей страны. После всех трудов дети встали с флагами вдоль контура нарисованной карты.

Фото: ОНФ

По задумке организаторов, акция стала отличной возможностью лучше узнать географию родной страны и продемонстрировать творческие навыки.

- Это мероприятие много значило для меня. Оно заставило меня почувствовать гордость за свою страну, за то, что я живу в России. Я думаю, что каждый, кто поучаствовал в таком масштабной акции, вложил частичку своей души в эту работу, - цитирует ОНФ красноярскую школьницу Викторию Клюжеву.

Фото: ОНФ

Не одни школьники рисовали карту страну в честь Дня России. На правобережье Красноярска безымянные художники украсили стену картой России необычным граффити, и переименовали краевую столицу.