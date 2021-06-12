В Красноярске за сутки коронавирусом заболели еще 114 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, по данным Стопкоронавирус.рф, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 114 человек. За все время в регионе зафиксировано 74 694 случая заражения COVID-19. По данным Роспотребнадзора, темп прироста заболеваемости за сутки составляет 0,2%.

Резко снизился прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 80 человек, тогда как 11 июня лишь 70. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 68 626 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается примерно на одном уровне. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 5 человек. Общей сложности от болезни скончались 3819 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 13 874 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 097 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 1001. Проведено тестов на коронавирус всего 2 790 299, из них за последние сутки 6 411, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.