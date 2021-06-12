Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия12 июня 2021 10:20

Аферисты обманули жительницу Якутка на 120 тысяч рублей, угрожая ей «статьей»

Полицейские призывают не доверять незнакомым номерам
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Аферисты обманули жительницу Якутка на 120 тысяч рублей, угрожая ей «статьей»

Аферисты обманули жительницу Якутка на 120 тысяч рублей, угрожая ей «статьей»

Фото: Мария ЛЕНЦ

Преступление было совершено 10 июня в Якутске. 61-летней местной жительнице поступил звонок от представительницы крупного российского банка. Девушка представилась Яной и сообщила женщине, что с ее карты пытаются украсть 108 тысяч рублей.

Жительница столицы республики растерялась и рассказала аферистке, что на ее счете есть 120 тысяч рублей. Мимо таких денег лжесотрдница банка пройти не могла и заверила собеседницу, что всю сумму нужно перевести на «безопасный» счет. И даже предупредила, что ей позвонят из полиции.

И действительно. Через некоторое время женщине действительно позвонил «полицейский». Он представился Олегом Кравцовым и сообщил, что сыщики пытаются раскрыть нечестных сотрудников банки и если якутянка что-то кому-то расскажет об этом, то «попадет под статью». В итоге пенсионерка никому не рассказала и отдала 120 тысяч рублей, лишь после этого осознав, что стала жертвой мошенников.

- Полиция предупреждает, если вам звонят люди и представляются сотрудниками банка или правоохранительных органов с сообщениями по вышеуказанной схеме – перезванивайте по официальным номерам организаций. Берегите свои финансы, - предупреждают в МВД по Якутии.