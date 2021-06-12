Аферисты обманули жительницу Якутка на 120 тысяч рублей, угрожая ей «статьей» Фото: Мария ЛЕНЦ

Преступление было совершено 10 июня в Якутске. 61-летней местной жительнице поступил звонок от представительницы крупного российского банка. Девушка представилась Яной и сообщила женщине, что с ее карты пытаются украсть 108 тысяч рублей.

Жительница столицы республики растерялась и рассказала аферистке, что на ее счете есть 120 тысяч рублей. Мимо таких денег лжесотрдница банка пройти не могла и заверила собеседницу, что всю сумму нужно перевести на «безопасный» счет. И даже предупредила, что ей позвонят из полиции.

И действительно. Через некоторое время женщине действительно позвонил «полицейский». Он представился Олегом Кравцовым и сообщил, что сыщики пытаются раскрыть нечестных сотрудников банки и если якутянка что-то кому-то расскажет об этом, то «попадет под статью». В итоге пенсионерка никому не рассказала и отдала 120 тысяч рублей, лишь после этого осознав, что стала жертвой мошенников.

- Полиция предупреждает, если вам звонят люди и представляются сотрудниками банка или правоохранительных органов с сообщениями по вышеуказанной схеме – перезванивайте по официальным номерам организаций. Берегите свои финансы, - предупреждают в МВД по Якутии.