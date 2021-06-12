Под Красноярском открыли второй пляж в 2021 году Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае заработал еще один официальный пляж. Теперь место отдыха открылось в Березовском районе на карьере «Бархатный», сообщает МЧС по Красноярскому краю. График работы можно уточнить у собственников.

В ведомстве сообщают, что пляж на Бархатном отвечает всем требованиям. Он оборудован теневыми грибками, скамейками, солнечными тентами, информационными стендами, урнами, кабинками для переодевания и буями.

- Обязательное условие при оборудовании мест для купания – обследование дна водоёма водолазами. Их задача – обследовать и очистить дно в районе пляжа от опасного мусора и произвести замеры глубины. По итогам проведенной проверки, пляж признан пригодным для приема отдыхающих и допущен к эксплуатации, - добавили в МЧС по Красноярскому краю.

Напомним, что недавно был открыт первый пляж – в Емельяновском районе. Почитать о нем можно пройдя по ссылке.