Губернатор Александр Усс поздравил красноярцев с Днем России Фото: Мария ЛЕНЦ

Поздравление губернатора Красноярского края Александра Усса и председателя Заксобрания региона Дмитрия Свиридова с Днем России опубликовано на сайте краевого правительства:

- Двенадцатое июня 1990 года стало днём рождения нового демократического правового государства – современной России и нового гражданского общества – российского народа. Знаковое событие в многовековой истории Отчизны ознаменовало синтез разных культур, национальностей и конфессий под единым флагом.

Величие Родины прирастало трудом многих поколений россиян, их крепостью духа, общим стремлением видеть Отечество свободным и процветающим. Преклоняясь перед славным прошлым, храня память о мужестве предков, всех победах и потерях, каждый из нас несёт ответственность за будущее страны.

Убеждены, только вместе можно сохранить все наши достижения, приумножить многовековые традиции дружбы народов, упрочить авторитет российского государства. Сплочённость, любовь к родной земле, верность избранным идеалам даёт силы достойно пройти испытания, преодолеть любые трудности, добиться поставленных целей.

Дорогие друзья, мы желаем вам мира, добра, счастья! Успехов во всех начинаниях во имя дальнейшего развития России!

Кроме того, Александр Усс поздравил земляков и в видеоформате.

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