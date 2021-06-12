За неделю в Красноярске клещи покусали 560 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за неделю от укусов клещей в Красноярском крае пострадали 1755 человек, а с начала сезона зафиксировано 7943 случая присасывания, сообщает пресс-служб красноярского Роспотребнадзора.

Непосредственно в Красноярске за неделю от укусов клещей пострадали 560 человек. А с начала сезона – 2 371 человек. При этом предположительных случаев клещевого энцефалита было зарегистрировано 18, а с весны – 52 случая. При этом таких клещевых инфекций, как боррелиоз, эрлихиоз и анаплазмоз, на минувшей неделе зафиксировано не было.

Зато из всех исследуемых на неделе клещей, было выявлено переносчиков боррелиоза (болезни Лайма) – 45,6%. То есть, почти половина. Переносчиков клещевого энцефалита оказалось меньше – 2,6% от числа всех проверенных за неделю.

Переносчиков анаплазмоза оказалось 3,5%, а эрлихиоза 5,4% за прошедшую неделю. Подробнее можно ознакомиться на таблиц ниже.