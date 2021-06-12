На участке в центре Красноярска на неделю ограничили движение Фото: Мария ЛЕНЦ

Ремонтные работы проходят на перекрестке улиц Ленина и Перенсона. Некоторые полосы закрыты, поэтому движение в центре Красноярска несколько затруднено, передают в мэрии.

Городская администрация ввела ряд ограничений для безопасности:

- по Ленина закрыты три полосы движения у домов №№86 и 88;

- по Перенсона закрыты две полосы у дома на Ленина, 88;

- пешеходный переход временно перенесут в района дома на Ленина, 90.

Фото: мэрия Красноярска

Продлятся ограничения до 18 июня. В мэрии просят водителей и пешеходов быть внимательнее и рассчитывать свой маршрут с учетом возможных заторов и пробок, а также не использовать центр в качестве транзита.

- Не забывайте, пожалуйста, про перекрытия. Мы постоянно напоминали о них в своём паблике - и заблаговременно 4 июня, и во время перекрытия 8 июня, - напомнили в мэрии Красноярска.