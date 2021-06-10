Житель Красноярск, стрелявший в велосипедистов, извинился и объяснил свой поступок

Фото: скрин из видео МВД по Красноярскому краю

9 июня в центре Красноярска на улице Дубровинского пассажир такси поругался с группой велосипедистов. В итоге он взял в руки предмет, похожий на пистолет, и выстрелил. Происшествие обошлось без пострадавших, но инцидентом заинтересовались в красноярской полиции.

Вскоре все участники конфликта были обнаружены. Стрелявшим оказался 24-летний красноярец. Он рассказал, что велосипедисты мешали движения и нарушали правила, на просьбы уехать они не реагировали. В итоге молодой человек не сдержался и решил проучить велосипедистов. Он взял охолощенный пистолет и выстрелил в сторону асфальта. Парень также извинился за свой поступок и признал свою неправоту.

- В настоящее время следователями ОП № 1 МУ МВД России «Красноярское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы. Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, - передают в МВД по Красноярскому краю.

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