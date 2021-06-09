В Красноярске с улицы Дудинской украли за ночь 23 люка с ливнёвок

Фото: Администрация Красноярска

В Красноярске за ночь с улицы Дудинской украли все имеющиеся люки ливневой канализации. Как сообщают в пресс-службе администрации, их было 23 штуки. Теперь ливневки временно зияют черными дырами на асфальте.

- Чтобы дать определение такому поведению злоумышленникам, нематерных слов нет. Только уголовный кодекс аккуратно это описывает в своих статьях. Кстати, воришками теперь будет заниматься полиция - заявление о краже уже подано, - сетуют в мэрии.

Дождеприемники посреди автомобильной дороги без решеток – это, конечно, проблема. Теперь мэрия в срочном порядке изыскивает средства и планирует закрыть «дыры» в ближайшее время. Оставлять так небезопасно.

Красноярцев, что-либо знающих о кражах люков с ливневок, просят связаться с полицией.