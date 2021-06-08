В Красноярске в микрорайоне Солнечный откроется новый детский сад Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в 3-м микрорайоне Солнечный откроется новый детский сад на 175 мест. Департамент муниципального имущества и земельных отношений через открытый аукцион приобрел нежилое здание площадью 4 706, 5 квадратных метров с земельным участком на проспекте Молодежный, 29. По итогам открытого аукциона с победителем стала строительная компания «Альфа», с которой и был заключен муниципальный контракт. Здание под детский сад стоимостью 183 013 300 рублей приобрели за счет средств краевого и городского бюджетов.

По словам представителя департамента, перед заключением контракта в здании будущего детского сада уже побывала независимая экспертизы. Объект отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, установленным для объектов дошкольного образования. У него есть собственная огороженная территория, условия позволяют обустроить здесь разные помещения для детей всех возрастных групп. Кроме того, в детском саду оборудуют спортзал, кабинет для музыкальных занятий и медпункт. В ДОУ будет работать логопед.

Здание прошло регистрацию в Росреестре, получив статус объекта муниципальной собственности, что явилось основанием для его передачи в оперативное управление образовательному учреждению. Комплектование групп начнется в июле. Новый детский сад планируется открыть в сентябре.