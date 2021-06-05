В Красноярске временно отменили теплоход до Усть-Маны из-за паводков

Причина временной отмены маршрута - повышение уровня воды в Енисее
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярском крае временно прекращает работу один из самых значимых речных маршрутов «Красноярск-Усть-Мана». Как сообщает министерство транспорта региона, это вынужденное решение из-за паводков. Причина кроется в подтоплении пониженных участков местности, которые расположены по берегам Енисея.
В АО «ПассажирРечТранс» объясняют: места подхода теплоходов затоплены. Суда не могут безопасно пристать к берегу, чтобы забрать на борт или, наоборот, высадить людей.
В ближайшие дни речной транспорт не будет забирать пассажиров на следующих точках:
Торговый центр (Причал);
Речной вокзал;
Караульная;
Известковый;
о. Овсянский;
снт «Телефонистов»;
снт «Боровое»;
Усть-Мана (Дивногорск).
Теплоходы продолжат свою работу только после снижения уровня воды в Енисее до безопасных отметок. Жителей края, привыкший регулярно пользоваться данным способом передвижения, просят отнестись к вынужденным мерам с пониманием.