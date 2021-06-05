В Красноярске временно отменили теплоход до Усть-Маны из-за паводков

Причина временной отмены маршрута - повышение уровня воды в Енисее Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае временно прекращает работу один из самых значимых речных маршрутов «Красноярск-Усть-Мана». Как сообщает министерство транспорта региона, это вынужденное решение из-за паводков. Причина кроется в подтоплении пониженных участков местности, которые расположены по берегам Енисея.

В АО «ПассажирРечТранс» объясняют: места подхода теплоходов затоплены. Суда не могут безопасно пристать к берегу, чтобы забрать на борт или, наоборот, высадить людей.

В ближайшие дни речной транспорт не будет забирать пассажиров на следующих точках:

Торговый центр (Причал);

Речной вокзал;

Караульная;

Известковый;

о. Овсянский;

снт «Телефонистов»;

снт «Боровое»;

Усть-Мана (Дивногорск).

Теплоходы продолжат свою работу только после снижения уровня воды в Енисее до безопасных отметок. Жителей края, привыкший регулярно пользоваться данным способом передвижения, просят отнестись к вынужденным мерам с пониманием.