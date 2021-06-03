Из Красноярска в Санкт-Петербург открываются вечерние рейсы Фото: Мария ЛЕНЦ

Из Красноярска в Сакт-Петербург открываются вечерние рейсы, сообщает пресс-служба аэропорта «Красноярск». Выполнять пассажирские перевозки будет авиакомпания NordStar. Полеты будут выполняться с 19 июня по 29 сентября по понедельникам, средам и субботам на среднемагистральных самолетах Boeing 737-800.

Из Красноярска самолет отправляется в путь в 19:35 часов, а приземлится в «Пулково» в 20:50 часов. Время местное. Обратный вылет в 21:50, прилет в Красноярск в 06:55 часов. Таким образом в пути пассажиры проведут 5 часов 15 мин (в западном направлении) 5 часов 5 мин (в восточном).

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