Из-за повышения водосброса на Саяно-Шушенской ГЭС появилась угроза гибели форели Фото: Мария ЛЕНЦ

Из-за повышения водосброса на Саяно-Шушенской ГЭС появилась угроза гибели форели в рыбохозяйстве, которое расположено в верхнем бьефе плотины. Руководство обращалось во все инстанции. За последнее время в хозяйстве удалось достигнуть хороших результатов в воспроизводстве рыбы, и вдруг аномальные паводки поставили все под угрозу. Об этом сообщает хакасское интернет-издание 19rus.info со ссылкой на заместителя главы республики Юрия Курлаева. Накануне утром он вылетел с Москву в рабочую командировку. В том числе чтобы встретиться с руководителем Роснедра Евгением Киселевым.

- Была угроза замора рыбы, потому что планировали сбрасывать более 5 тысяч кубометров воды. При этом у нас мог произойти замор форели в верхнем бьефе Саяно-Шушенской ГЭС, где ее выращивают. Встретился вчера с руководством Федерального агентства водных ресурсов, с заместителем, который курирует данное направление – регулированием сбросов по каскаду водохранилищ. Принято хорошее решение. Они поддержали правительство Хакасии. И мнение РусГидро – не допускать сбросов более 4200 кубометров воды. Для того чтобы не допустить замора рыбы. И с сегодняшнего дня они должны открыть обводной канал. При этом не будет большого насыщения воды кислородом. Нас услышали, - прокомментировал Юрий Курлаев.