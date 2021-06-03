Погода в Красноярске на 4 июня 2021: ожидается дождь и похолодание до +20 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

После 30-градусной жары в город придет похолодание. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 4 июня 2021.

По данным гидрометцентра, 4 июня в Красноярске днем будет максимум до +25 градусов. Солнце, при этом, спрячется за облаками, а в город придут сильные дожди. Ветра, при этом, практически не будет.

Ночью же похолодает до +12 градусов. Ожидается переменная облачность и местами небольшой кратковременный дождь. Порывы ветра немного усилятся – до 2-3 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня понизится – 721-724 мм рт.ст.

Яндекс. Погода обещает красноярцам дневную температуру максимум до +20 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, весь день будет идти небольшой дождь. Сила ветра составит около 2-3 метров в секунду.

Ночью похолодает до +11 градусов. Будет пасмурно, а дождь усилится. Атмосферное давление – 733-734 мм рт.ст.