В Красноярском крае под водой остаются более трехсот участков. Фото: МЧС по Красноярскому краю

В МЧС по Красноярскому краю сообщают, что повышение уровня воды обусловлено прохождением снего-дождевого паводка на юге края – в Каратузском, Ермаковском, Шушенском, Ирбейском районах. В ликвидации паводка задействованы более 120 человек, а также более 50 единиц техники и плавстредств.

- В Ермаковском и Шушенском районах края подтоплено 8 жилых домов, из которых заблаговременно выведено 18 человек, в том числе 5 детей, все они размещены по родственникам. Остаются подтопленными 316 участков и 228 дачных участков, - добавляют в пресс-службе ведомства.

Сотрудники МЧС ожидают в ближайшие дни максимальное повышение уровня воды. Всего паводок угрожает 12 населенным пунктам. Специалисты проводят мониторинги и работают с населением.

- Осуществляется постоянный мониторинг уровня воды в реках по стационарным и временным водомерным постам. Приведены в готовность пункты временного размещения населения,- добавили в МЧС.