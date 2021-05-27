В правительстве Красноярского края проводят выемку документов Фото: Мария ЛЕНЦ

27 мая в здание правительства Красноярского края пришли силовики. Сообщается, что правоохранители работают в рамках доследственной проверки в региональном агентстве по управлению госимуществом. Сейчас идет выемка документов. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

- В рамках доследственной проверки по соблюдению законности при приватизации госимущества силовики запросили документы в краевом агентстве по управлению государственным имуществом. Вся интересующая документация была предоставлена, - сообщает источник РИА.

Что именно заинтересовало правоохранителей неизвестно. Силовые структуры ситуацию не комментируют. «КП-Красноярск» следит за развитием событий.

Последний раз обыски в правительстве Красноярского края проходили в сентябре 2020 года. Тогда силовики изымали документы после отставки экс-министра минлесхоза края Димитрия Маслодудова.