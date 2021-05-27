В Красноярском крае от коронавируса за сутки скончались еще 9 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 94 человек. За все время в регионе зафиксировано 73 131 случай заражения COVID-19. По данным Роспотребнадзора, темп прироста заболеваемости за сутки составляет 0,1%.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 89 человек, тогда как 26 мая сообщалось о 85 выздоровевших. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 67 343 пациента.

Число летальных случаев от ковида остается примерно на одном уровне. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 7 человек. Общей сложности от болезни скончались 3719 красноярца.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 14 356 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 003 человека. Проведено тестов на коронавирус всего 2 708 061, из них за последние сутки 4 881, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.