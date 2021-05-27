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Общество27 мая 2021 7:47

В Таежном начался первый этап работ по строительству парка «Мечта»

На площадке уже работает техника подрядной организации – расчищает территорию пустыря, когда-то бывшего автодромом, под будущее место культурного отдыха
Юлия КОВАЛЬЮлия КОВАЛЬ
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Как рассказала заместитель главы таежнинского сельсовета Наталья Мельникова, на данном этапе подрядчик занимается вертикальной планировкой, установкой бордюрного камня, разбивкой дорожек, подготовкой основания для покрытия - кроме брусчатки в парке будет использоваться и щебенка разного цвета.

Строительство парка культуры и отдыха «Мечта» в Таежном стало возможным благодаря грантовой программе «Территория РУСАЛа», запущенной по инициативе основателя компании Олега Дерипаска, и помогающей создавать комфортную городскую среду в городах присутствия.

Концепцию парка культуры и отдыха «Мечта» разработали специалисты из Санкт-Петербурга. Они постарались учесть местный колорит и айдентику, предложив в малых архитектурных формах активно использовать местные породы дерева с металлическими включениями. В рамках этой концепции был разработан проект, выбран подрядчик – ООО «Регион-строй», и в мае начался первый этап строительных работ.

Кроме гранта от РУСАЛа, проект «Мечты» также получил финансирование от министерства строительства Красноярского края в размере 10 млн рублей, и 1,5 млн выделено администрацией поселка Таежный. Первый этап строительных работ (по освоению краевых средств) планируют завершить уже к 1 сентября.

Парк культуры и отдыха будет многофункциональным, с различными зонами отдыха, зелеными насаждениями и системой пешеходных дорожек протяженностью 450 метров, по которым можно будет прогуливаться. В парке смогут найти занятия по душе люди самого разного возраста и увлечений, от подростков-скейтбордистов до пенсионеров.