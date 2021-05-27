В Таежном начался первый этап работ по строительству парка «Мечта»

Как рассказала заместитель главы таежнинского сельсовета Наталья Мельникова, на данном этапе подрядчик занимается вертикальной планировкой, установкой бордюрного камня, разбивкой дорожек, подготовкой основания для покрытия - кроме брусчатки в парке будет использоваться и щебенка разного цвета.

Строительство парка культуры и отдыха «Мечта» в Таежном стало возможным благодаря грантовой программе «Территория РУСАЛа», запущенной по инициативе основателя компании Олега Дерипаска, и помогающей создавать комфортную городскую среду в городах присутствия.

Концепцию парка культуры и отдыха «Мечта» разработали специалисты из Санкт-Петербурга. Они постарались учесть местный колорит и айдентику, предложив в малых архитектурных формах активно использовать местные породы дерева с металлическими включениями. В рамках этой концепции был разработан проект, выбран подрядчик – ООО «Регион-строй», и в мае начался первый этап строительных работ.

Кроме гранта от РУСАЛа, проект «Мечты» также получил финансирование от министерства строительства Красноярского края в размере 10 млн рублей, и 1,5 млн выделено администрацией поселка Таежный. Первый этап строительных работ (по освоению краевых средств) планируют завершить уже к 1 сентября.

Парк культуры и отдыха будет многофункциональным, с различными зонами отдыха, зелеными насаждениями и системой пешеходных дорожек протяженностью 450 метров, по которым можно будет прогуливаться. В парке смогут найти занятия по душе люди самого разного возраста и увлечений, от подростков-скейтбордистов до пенсионеров.