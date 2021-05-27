В Красноярске рецидивист с ножом пытался обчистить магазин

Фото: скрин из видео МВД по Красноярскому краю

Все случилось в Советском районе Красноярска. В полицию обратилась продавщица продуктового магазина, сообщает МВД. Медиа.

Женщина рассказала, что в магазин зашел подозрительный мужчина. Долгое время он якобы рассматривал товары, после чего с ножом накинулся на продавщицу. Девушка же не растерялась и лихо перепрыгнула через прилавок, а затем выбежала из помещения, когда в руке у нападавшего сверкнул нож. Когда налетчик вышел из магазина, красноярка вернулась и позвонила в полицию.

Полицейские быстро вышли на след подозреваемого. Им оказался 40-летний житель Красноярска, который уже был судим ранее, причем, неоднократно.

- В отношении злоумышленника Следственным отделом № 5 СУ МУ МВД России «Красноярское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». На время следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - передают в МВД Медиа.