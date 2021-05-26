В Красноярске временно меняется схема движения автобусов по улице Академика Павлова

Схема движения изменится на одни сутки Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске временно изменится схема движения автобусов по улице Павлова. Ограничения будут действовать с 20.00 28 мая до 19.00 29 мая на участке от дома № 5 до дома № 9. Как сообщает администрация города, новая схема затронет автобусы №8, 55, 18с, 56 и 78.

Автобусы маршрутов № № 18с, 56, 78 в прямом и обратном направлении будут осуществлять движение по схеме: ул. Мичурина – ул. Гастелло – ул. Щербакова – ул. Академика Павлова и далее по своим схемам движения.

Автобусы маршрутов №8 и №55 в прямом и обратном направлении будут двигаться по схеме: ул. Академика Павлова – ул. Щербакова – ул. Гастелло – ул. Мичурина – ул. Московская и далее по своим схемам движения.

Пока идет ремонт у маршрутов №8 и 55 исключается остановка «Поликлиника (ул. Академика Павлова)», а у автобусов №18с, 56, 78 не будет остановки «Поликлиника (ул. Академика Павлова)» и «Сибтяжмаш» в обоих направлениях.