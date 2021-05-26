В Красноярском крае жители Железногорска записали обращение к главе города

Причиной стали бездомные собаки, число которых в Железногорске катастрофически выросло. Сейчас их можно встретить не только на окраине, но и в историческом центре города.

Из-за критической ситуации с бездомными собаками жители Железногорска записали обращение главе города Игорю Куксину. Люди беспокоятся за безопасность свою и своих детей и просят чиновников принять адекватные меры реагирования на сложившуюся ситуацию. Многочисленные видео разместил в своем аккаунте в Инстаграм депутат городского Совета Андрей Закалин.

Пока люди просят муниципалитет решить проблему бездомных собак, но в скором времени их терпение может кончиться, и тогда они возьмут «инициативу» в свои руки. Подобные призывы уже появляются в социальных сетях.

В отличие от многих обывателей, Андрей Закалин прекрасно понимает, что на уровне муниципалитета этот вопрос не решить – нужно менять федеральное законодательство:

«Когда приняли закон об отлове, стерилизации, вакцинации и выпуске бездомного животного на свободу не разработали методику определения, какое животное считать агрессивным. В законе написано, что агрессивная собака должна пожизненно содержаться в приюте. А где на это взять деньги? В бюджете они не заложены. Поэтому любое животное, в том числе и агрессивное, отвозят в приют, который выиграл аукцион по отлову собак. Но работа приюта заканчивается в тот момент, когда израсходована вся сумма. Вот они отловили тысячу собак и все. Что делать в такой ситуации? Менять законодательство! В противном случае мы не сможем разорвать этот замкнутый круг».