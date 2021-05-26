Футбольный клуб «Тотем» стал официальным брендом

Фото: ФК "Тотем"

Сейчас ФК «Тотем» – единственная в России официально зарегистрированная торговая марка социального бренда. Предполагается, что использовать ее смогут коммерческие организации самых различных направлений деятельности. По сути, это предложение к предпринимательскому сообществу Красноярского края – клуб готов совместно работать над реализацией социально значимых проектов.

- Сегодня, в День российского предпринимательства, поздравляю от себя лично и от ФК «Тотем» всех коллег с профессиональным праздником! А также, призываю тех представителей бизнеса, кто разделяет наши ценности в вопросах развития массового спорта и молодежных инициатив, присоединяться к нашему общественному движению, – отметил президент ФК «Тотем» Сергей Горбунов.

Эксперты уверены, что использование торговой марки в секторе НКО не только инновационный инструмент развития общественных организаций, но и интересная возможность для бизнеса. Это позволит поддержать проекты неравнодушных людей и помочь в решении важных социальных вопросов, а также поспособствует развитию региональной предпринимательской инициативы.

Фото: ФК "Тотем"

Красноярский клуб «Тотем» давно известен не только в регионе присутствия, но и далеко за его пределами. Уже 15 лет он работает на благо жителей региона развивая детский и юношеский спорт, развивает благотворительные проекты. Юные воспитанники ФК «Тотем» неоднократно становились чемпионами мира, Европы, России и призерами многих престижных соревнований. Успехи «Тотема» получили высокую оценку на федеральном уровне - это единственный футбольный клуб, получившим статус коллективных послов чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в России.