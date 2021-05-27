Банк Уралсиб предлагает новую инвестстратегию «Развивающиеся рынки» от СК Уралсиб Жизнь

Банк Уралсиб предлагает новую инвестиционную стратегию «Развивающиеся рынки» в рамках страховой программы «Верное решение» от Страховой компании Уралсиб Жизнь. Оформить полис можно в любом отделении банка Уралсиб с обслуживанием премиальных клиентов.

«Развивающиеся рынки» – это инвестиции в 5 индексов быстроразвивающихся стран (VanEck Vectors Russia (Россия), iShares China Large-Cap (Китай), iShares MSCI Brazil (Бразилия), iShares MSCI Mexico (Мексика) и iShares MSCI Malaysia (Малайзия)). Валюта инвестирования – рубли и доллары США.

Новая стратегия подразумевает ежегодную выплату купона, его размер зависит от валюты инвестирования и от суммы вложений клиента. Для рублевых полисов размер купона начинается от 7,2% в год при минимальной сумме входа 500 000 рублей и может достигать 10,4%. Для валютных полисов размер купона начинается от 2% в год при вложении от 10 000 долларов США и доходит до 4%. Срок программы 5 лет.

Полис инвестиционного страхования жизни «Верное решение» – это финансовый инструмент, который обеспечивает гибкий подход к инвестициям и сочетает в себе страхование жизни с выплатой возможного дополнительного инвестиционного дохода. При оформлении полиса ИСЖ клиент может выбрать из нескольких инвестиционных стратегий с разным уровнем риска.

Ознакомиться со всеми условиями по программе ИСЖ «Верное решение» можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) является агентом «УРАЛСИБ Жизнь» (Лицензии на осуществление страхования CЖ № 3987 и СЛ № 3987 от 20.07.2016 г.), и в рамках заключенного агентского договора осуществляет действия, связанные с взаимодействием с клиентами.