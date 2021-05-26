В Красноярском крае от коронавируса за сутки скончались еще 7 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 96 человек. За все время в регионе зафиксировано 73 037 случай заражения COVID-19. По данным Роспотребнадзора, темп прироста заболеваемости за сутки составляет 0,1%.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 85 человек, тогда как 25 мая сообщалось о 80 выздоровевших. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 67 254 пациента.

Число летальных случаев от ковида остается примерно на одном уровне. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 7 человек. Общей сложности от болезни скончались 3710 красноярца.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 14 425 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 016 человек. Проведено тестов на коронавирус всего 2 703 180, из них за последние сутки 4 763, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.