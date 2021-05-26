В преддверии премьеры мюзикла «Великий Гэтсби» в Самом Музыкальном зажгутся «Огни ночного города»

Красноярский музыкальный театр запускает специальный фотопроект в преддверии долгожданной премьеры мюзикла «Великий Гэтсби» композитора Владимира Баскина, автора либретто Натальи Индейкиной и автора текстов музыкальных номеров Константина Рубинского.

К участию приглашаются фотографы и фотолюбители старше 18 лет, у которых в архивах есть снимки Красноярска в вечернее или ночное время суток, а также все, кто готов оперативно сделать свежие фото. До 26 мая необходимо отправить в свободной форме заявку на почту pr@muztk.ru с пометкой «Фотовыставка», указав Ф.И.О., ники в социальных сетях или творческий псевдоним и прикрепив не более трех своих фоторабот.

Затем организаторы выберут снимки, ккоторые составят экспозицию «Огни ночного города» в малом зале театра, и свяжутся с их авторами. Работы будут распечатаны в разных форматах исключительно в чёрно-белых тонах, чтобы придать запечатлённому месту манящую загадочность.

Увидеть великолепие ночного Красноярска можно будет с 3 по 5 июня под звуки джаза, в лёгких сумерках театрального Нью-Йорка всем зрителям, которые посетят спектакль.

Участие в проекте для авторов – бесплатное. Дополнительные вопросы можно направлять на адрес электронной почты pr@muztk.ru или задавать по телефону: 218-16-97.