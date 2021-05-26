Мошенники похитили у лесосибирца 150 000 рублей под предлогом возврата краденых денег

Теперь мошенникам грозит до 5 лет лишения свободы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае на удочку мошенников попался 34-летний житель Лесосибирска. Мужчина лишился 150 000 рублей, когда думал, что с его счета незаконно списывают деньги. Как сообщают в МВД, заведено уголовное дело.

Схема мошенничества довольно стандартна. Лесосибирцу позвонили якобы из банка, сообщили, что с его счета уже списали крупную сумму денег. Но их еще пока можно вернуть, отправив на безопасный счет. Мужчина согласился и назвал все коды из входящих смс, которые ни в коем случае нельзя называть даже сотрудникам банка. В результате он потерял 150 000 рублей.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Теперь мошенникам, если их поймают, грозит до 5 лет лишения свободы. Расследование продолжается.