Среди сибиряков жители Красноярска чаще всех меняли старые телефоны на новые

Среди сибиряков в последние годы стала пользоваться популярностью программа трейд-ин для мобильных телефонов. Жители Сибирских регионов с начала 2021 года обменяли почти 4000 своих старых телефонов на новые. Такое количество мобильников, отданных на утилизацию, позволило отправить на переработку полтонны пластика, стекла, стали и лития. По данным МегаФона, активнее всего этой услугой пользуются красноярцы.

Предпочтения красноярцев. В этом году специалисты отмечают рост интереса населения к покупке новых гаджетов со скидкой именно за счет сдачи ранее использованных. Так, за март и апрель жители Красноярского края принесли в салоны связи в 2 раза больше мобильных устройств, чем в январе и феврале, чтобы выгоднее приобрести современные смартфоны. При этом Красноярский край стал лидером в Сибири по активности участия населения в программе «смени старое на новое». Также в топ-3 вошли жители Кемеровской и Новосибирской областей.

«Принцип трейд-ин выполняет важные функции: во-первых, помогает привлечь внимание населения к проблеме электронного мусора. Правильно утилизировать устройства, ставшие ненужными. Во-вторых, выгодные условия на покупку новых гаджетов также стимулируют людей не хранить дома старые, а покупать более современные смартфоны с хорошей скидкой», – рассказал директор МегаФона в Красноярском крае Виталий Молотков.

Что приносят в салоны. Чаще всего в крае сдают на утилизацию старые кнопочные телефоны. Из более современных моделей самыми «сдаваемыми» по программе «трейд-ин» оказались гаджеты Samsung. При этом взамен красноярцы вновь выбирают прежнюю, полюбившуюся марку смартфона, но уже с более усовершенствованными характеристиками.

Что покупают. Как правило, при сдаче прежнего гаджета приобретают новый стоимостью от 15 000 рублей. На Samsung приходится более 62% от общего объема продаж в Красноярском крае, у Apple iPhone – доля 11%, у Xiaomi – 9%. Самая популярная модель – Samsung Galaxy M31s. Средний чек на покупку смартфона по этой программе в текущем году составил 26 999 рублей.

Общероссийские тренды. За последний год в салонах МегаФона по всей стране приняли на 27% больше устройств трейд-ин. Доля продаж смартфонов по таким условиям от всех реализованных гаджетов в количественном и денежном выражении составляет более 20%.