Виновника ДТП с тремя погибшими в Красноярском крае отправили на 9 лет в колонию-поселение

Фото: МВД

В Красноярском крае осудили водителя, устроившего смертельное ДТП в Емельяновском районе. Мужчина приговорен к 9 годам лишения свободы в с отбыванием в колонии-поселении. Как сообщают в МВД, автомобилист был пьян и без прав.

Сама трагедия произошла еще в мае 2020 года. В поселке Памяти 13 борцов водитель автомобиля ВАЗ 2105 съехал с дороги, опрокинулся и врезался в магазин. В автомобиле вместе находилось 8 человек. В результате аварии погибли две женщины и мужчина. Еще пятеро были госпитализированы.

Во время разбирательств автомобилист прошел медицинское освидетельствование. Оказалось, что он был сильно пьян6. Также сотрудники ГИБДД выяснили, что у мужчины не было прав на управления машиной.

В отношении виновника было заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». После завершения расследования, материалы дела были переданы в суд.

Мужчину признали виновным, ему приговорили к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев.